Состоялась вторая встреча стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией

БАКУ /Trend/ - Состоялось второе заседание стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, латвийскую - заместитель государственного секретаря министерства иностранных дел - политический директор Анджейс Вилумсонс.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, в том числе в рамках международных организаций.

Была подчеркнута важность стратегического диалога между двумя странами, а также деятельности межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Латвийской Республики.

Латвийской стороне была предоставлена информация о ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации, минных угрозах Армении против Азербайджана, масштабных восстановительных работах, проводимых страной на освобожденных от оккупации территориях, а также о реализации "Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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