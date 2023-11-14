Карабах является территорией Азербайджана - заявление ПА ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауман и специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен приветствуют приверженность Азербайджана продолжению усилий по заключению мирного соглашения с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении ПА ОБСЕ.

«В рамках завершающегося сегодня визита в Азербайджан президент ПА ОБСЕ Пиа Кауман (Финляндия) и специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) обсудили с политическим руководством страны необходимость достижения полного урегулирования с Арменией после восстановления Азербайджаном контроля над своим Карабахским регионом. Конструктивное участие важно для продвижения мирного соглашения и нормализации отношений», - говорится в заявлении.