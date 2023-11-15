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Права и безопасность карабахских армян должны регулироваться только законами Азербайджана - посол Ирана

Политика Материалы 15 ноября 2023 14:04 (UTC +04:00)
Права и безопасность карабахских армян должны регулироваться только законами Азербайджана - посол Ирана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Права и безопасность карабахских армян должны регулироваться исключительно законами Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом написал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави в своем аккаунте в социальной сети X.

"Принципиальная позиция Ирана всегда заключалась в том, что Карабах принадлежит Азербайджану.

Ираном приветствовались восстановление территориальной целостности и возвращение Карабаха под суверенитет Азербайджана. Обеспечение прав и безопасности армян в Карабахе имеет смысл только в соответствии с законами Азербайджана", - говорится в публикации посла.

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