Объявлен прогноз роста в ненефтяном секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В нефтегазовом секторе прогнозируется снижение на 1,7 процента, а в ненефтяном - рост на 4,6 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов.

Он отметил, что это соответствует цели обеспечения устойчивости экономики страны за счет развития ненефтяного сектора.

"Эти показатели будут достигнуты в результате проводимых мероприятий. Итогом предпринятых шагов в области развития ненефтяного сектора станет успешное достижение поставленных целей и задач. Осуществляются широкомасштабные мероприятия по восстановлению освобожденных от оккупации территорий", - добавил он.

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