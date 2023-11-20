Колумбийские женщины занимают важное место в обществе - посол Колумбии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Колумбийские женщины занимают важное место в обществе.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил посол Колумбии в Азербайджане Луис Фернандо Куартас Айяла во время выступления проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" в Баку.

"Мы должны поощрять человеческое достоинство и равенство. Для достижения Целей устойчивого развития необходимо решать вопросы гендерного равенства. Колумбия взяла на себя обязательство проводить феминистскую внешнюю политику. Мы знаем важность женщин и детей в обществе", - добавил посол.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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