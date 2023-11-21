Одним из приоритетов политического курса великого лидера Гейдара Алиева было сближение тюркских народов - генсек ТюркПА

БАКУ /Trend/ - В сложной ситуации, сложившейся в период после восстановления независимости Азербайджана, великий лидер Гейдар Алиев своими судьбоносными решениями определил успешную стратегию государственного строительства и развития Азербайджана, обеспечил вечность его независимости.

Об этом сказал генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр во время выступления в Баку на конференции на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Он отметил, что политическая мудрость и прогрессивные идеи великого лидера Гейдара Алиева, который вывел страну на путь развития, сформировали политико-идеологические основы азербайджанской государственности, став надежной основой для дальнейшего всестороннего развития государства.

"Одним из приоритетных направлений политического курса Гейдара Алиева были также единство, солидарность и сотрудничество между тюркскими государствами. Великий лидер акцентировал внимание на идее единства тюркского мира и подчеркивал важность сближения тюркских народов. Успешные результаты его последовательной и целенаправленной деятельности внесли важный вклад в этом направлении", - сказал генсек.

Отметим, что в Баку прошла конференция на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Вторая тема конференции "Опыт прошлого, реалии настоящего и перспективы на будущее" посвящена 15-летию ТюркПА.

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