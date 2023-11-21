Роль парламентской дипломатии растет - Мехмет Сурейя Эр

БАКУ /Trend/ - Возможности, предлагаемые парламентской дипломатией как гибким механизмом, обусловливают особую роль парламентов в развитии межгосударственных отношений.

Об этом сказал генеральный секретарь ТюркПА Мехмет Сурейя Эр во время выступления в Баку на конференции на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Генеральный секретарь отметил, что в современное время, когда парламентская дипломатия играет все большую роль, является необходимостью наличие эффективно функционирующих, сильных парламентов.

"Милли Меджлис Азербайджанской Республики, осуществляющий продуктивную деятельность внутри страны и в сфере международного сотрудничества, уверенно идет по пути развития парламентаризма, основанного на идеях великого лидера Гейдара Алиева", - сказал он.

Отметим, что в Баку прошла конференция на тему "Гейдар Алиев и парламентаризм", посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Вторая тема конференции "Опыт прошлого, реалии настоящего и перспективы на будущее" посвящена 15-летию ТюркПА.

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