Состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Алжира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялось первое заседание в рамках политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, с азербайджанской стороны политические консультации возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, с алжирской стороны - генеральный секретарь министерства иностранных дел и национального сообщества за рубежом Лоунес Маграман.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями о перспективах расширения существующих отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром, подчеркнута важность диверсификации экономико-торговых связей и развития межпарламентского сотрудничества, а также интенсификации взаимных визитов на высоком уровне.

В ходе заседания также были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере образования, культуры, туризма, здравоохранения и ряда других сфер, подчеркнуто, что создание совместной экономической комиссии с участием соответствующих структур двух стран будет способствовать развитию двусторонних отношений в соответствующих направлениях.

Стороны, затронувшие вопросы сотрудничества в рамках многосторонних платформ сотрудничества, выразили удовлетворение уровнем существующих контактов в рамках ООН, Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. Было отмечено, что инициативы, выдвинутые в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, служат укреплению позиций в системе международных отношений, отмечена важность сохранения положительной динамики двустороннего сотрудничества и в дальнейшем в рамках международных организаций.

На заседании также состоялся обмен мнениями по региональным и международным политическим процессам.

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