Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум, подписанный с Китаем

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Национальной энергетической администрацией Китайской Народной Республики".

Как сообщает в понельник Trend, согласно указу, утвержден "Меморандум о взаимопонимании в области энергетики между Министерством энергетики Азербайджанской Республики и Национальной энергетической администрацией Китайской Народной Республики", подписанный 17 октября 2023 года в Пекине.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании, указанного в настоящем указе, министерство энергетики Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.