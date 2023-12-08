Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией - Али Гусейнли

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов к прямым переговорам с Арменией с целью скорейшего заключения мирного соглашения.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли в ходе заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Азербайджана и России в Милли Меджлисе.

«Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Недавно на границе Азербайджана и Армении прошло заседание комиссии по делимитации», - сказал он.

Напомним, что 30 ноября на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

Стороны также договорились определить дату и место проведения следующей встречи комиссий в рабочем порядке.