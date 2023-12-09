Президент Ильхам Алиев: Нам необходимо уделять большое внимание защите наших границ – чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить

БАКУ/Trend/ - У нас очень стабильная политическая система. Она зиждется на единстве нашего народа, особенно после исторической победы, завершившейся освобождением наших оккупированных территорий. У нас успешные экономические показатели. Наша экономика самодостаточна. Мы не зависим от иностранных кредитов. Как я уже сказал, в следующем году наш внешний долг составит всего 7 процентов ВВП. А что касается наших резервов в твердой валюте и внешнего долга, то объем валютных резервов в 10 раз превышает наш долг. Иными словами, мы можем погасить свой внешний долг в течение одного месяца. Не многие страны мира могут это сделать.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Евроньюс».

«Самодостаточная экономика, хорошие политические связи с крупными международными игроками, политическая стабильность и единство в стране – все эти факторы демонстрируют, что внутренних рисков у нас нет. Внешние риски?... Да, но это будет зависеть от ситуации за пределами наших границ. Идет война к северу от наших границ, у нас нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Есть потенциальная напряженность по соседству. Это могло бы стать потенциальным риском для Азербайджана. Поэтому нам необходимо уделять большое и пристальное внимание защите наших границ – чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить», - заявил глава государства.