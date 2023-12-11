ЕС расширяет свою миссию на азербайджано-армянской границе – к чему стремится Брюссель?

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел ЕС приняли решение расширить численность своей гражданской миссии в Армении на 50 процентов - со 138 до 209 человек, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, передает Trend.

"Сегодня Совет ЕС принял решение усилить нашу гражданскую миссию в Армении, увеличив наше присутствие на местах со 138 до 209 человек. Это значительное увеличение направлено на повышение стабильности вдоль международной границы Армении с Азербайджаном", - заявил он.

Ранее ЕС также удвоил пакет гуманитарной помощи до 10,45 млн евро и активировал Механизм гражданской защиты ЕС в ответ на запрос Армении с целью, как они утверждают, «решения социально-экономических потребностей и поддержки продовольствия и топлива». Хотя нет никаких доказательств того, куда идут эти средства на нужды Еревана.

Более того, недавно Боррель выступил с заявлением о том, что Азербайджан якобы «изгнал» 150 тысяч армян из Карабаха. Степень, в которой Боррель представляет себе численность карабахских армян, находится за пределами воображения.

Сейчас, увеличивая количество европейцев на азербайджано-армянской границе, ЕС в лице Борреля просто в очередной раз мутит воду. На фоне недавно согласованных соглашений между Азербайджаном и Арменией такие шаги не могут быть ничем иным, как преднамеренной попыткой подорвать мирный процесс.

Азербайджан доказал свою способность решать любые возникающие вопросы с Арменией самостоятельно, без необходимости посредничества третьих сторон. Такие фигуры, как Боррель, не обладают полномочиями вмешиваться во внешнюю политику Азербайджана или ставить под угрозу его связи с ЕС. Пришло время политическим лидерам ЕС отказаться от этого двуличного подхода и отказаться от двойных стандартов.