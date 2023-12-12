Джейхун Байрамов обсудил с коллегой из Бельгии текущую ситуацию в регионе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 декабря министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, Европы, внешней торговли и федеральных институтов культуры Бельгии Хаджой Лабиб в рамках встречи министров иностранных дел стран "Восточного партнёрства".

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня двусторонних отношений и текущей ситуации в регионе.

Была подчеркнута важность продолжения визитов на высоком уровне, экономического сотрудничества и политических консультаций.

Министр Джейхун Байрамов, представивший информацию о последних процессах в регионе, отметил, что существует широкий потенциал для достижения реального прогресса в мирном процессе после прекращения присутствия армянских вооруженных сил на территориях Азербайджана в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в регионе в сентябре этого года. Министр проинформировал другую сторону о недавних шагах, которые служат установлению мира и стабильности, а также доверия между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также обсуждались другие вопросы, представляющие взаимный интерес.