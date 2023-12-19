Джейхун Байрамов провел обмен мнениями с заместителем генсека ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел встречу с заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарным, культурным и социальным вопросам, специальным представителем генерального секретаря по Афганистану Тариком Али Бахитом.

Как сообщили Trend во вторник в министерстве иностранных дел, в ходе встречи были обсуждены текущая повестка сотрудничества и перспективы отношений между Азербайджаном и ОИС, а также деятельность ОИС в Афганистане и дальнейшие перспективы в этом направлении.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил тесное сотрудничество страны с организацией. Было сказано, что открытие в этом году Центра труда ОИС в Баку еще больше продвинет связи в рамках организации, совместная работа будет способствовать расширению сотрудничества стран-членов в сфере труда, занятости, социальной защиты и развития человеческого капитала.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность мира и стабильности в Афганистане. Представитель генерального секретаря ОИС подробно проинформировал о своих встречах по Афганистану, а также о планах организации в регионе.

Было подчеркнуто, что Азербайджан как государство, расположенное по соседству с регионом, внимательно следит за ситуацией в Афганистане.

Стороны также выразили удовлетворение существующим гуманитарным, социальным и культурным сотрудничеством между Азербайджаном и ОИС, поделились планами по совместным культурным мероприятиям.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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