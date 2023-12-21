Посольство Азербайджана в Польше обратилось к проживающим в этой стране гражданам Азербайджана в связи президентскими выборами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Польше обратилось к проживающим в этой стране гражданам Азербайджана в связи с предстоящими внеочередными президентскими выборами.
Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в аккаунте посольства в социальной сети X.
Было отмечено, что для участия в выборах в список избирателей должны быть включены граждане Азербайджана, достигшие 18-летнего возраста, обладающие активными избирательными правами.
"Для регистрации в списке избирателей просим всех граждан Азербайджана, проживающих в Польше, отправить на адрес электронной почты [email protected] следующую информацию:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год, месяц и день рождения.
3. Адрес постоянного или временного проживания (места нахождения).
Имена граждан, не приславших свои данные до 26 декабря, включить в список избирателей будет невозможно", - отмечается в публикации.
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