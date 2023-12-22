Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения, сообщает в пятницу Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Любовь к Родине, высочайший профессионализм, трудолюбие, политическая дальновидность, твердость в принятии решений позволяют Вам добиваться поставленных целей, воплощать в жизнь проекты, направленные на всестороннее развитие Азербайджанской Республики.

Под Вашим руководством страна, сохраняя свое богатое культурное наследие, идет по пути впечатляющих достижений, укрепления экономики и повышения качества жизни людей, упрочения авторитета на международной арене.

Ценю Вас как мудрого политика, последовательно отстаивающего интересы своего Отечества. С большой теплотой вспоминаю наши встречи, в ходе которых мы обсуждали многие важные вопросы, представляющие взаимный интерес, и находили общие подходы к их решению.

В Совете Федерации высоко ценят сложившиеся союзнические отношения России и Азербайджана. Хочу отметить Ваш личный вклад в развитие российско-азербайджанских парламентских связей, являющихся одной из ключевых составляющих межгосударственного взаимодействия. Рассчитываем в дальнейшем на Вашу поддержку совместной работы законодателей по сопряжению усилий в поиске ответов на вызовы современности.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в деятельности на высшем государственном посту на благо народа Азербайджанской Республики.

Примите уверения в моем самом высоком уважении", - говорится в письме.