Разоблачение французской агентурной сети - результат упорной работы спецслужб Азербайджана - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - В современную эпоху, когда архитектура глобальной безопасности, международный порядок подвергаются серьезному давлению, возрастают угрозы региональному миру, защита независимости, общественно-политической стабильности в стране является одним из важнейших вопросов. Органы безопасности Азербайджана, всегда стоящие на страже нашей государственности, достойно справляются с этой ответственной задачей.

Об этом сказал Trend в пятницу ветеран, почетный сотрудник органов безопасности Азербайджана полковник Азер Гараев.

Он отметил, что направления деятельности органов безопасности, принципиальная позиция, которую они занимают в укреплении национальных интересов и государственности, неизменны. "Создание в Азербайджане сети сотрудниками спецслужб какого-либо иностранного государства, ее расширение, создание угроз для нашего государства невозможны. Мы в очередной раз в этом убедились. Деятельность подобной группы, пытавшейся создать свою сеть в Азербайджане, была с высоким профессионализмом пресечена. Разоблачение в Азербайджане обширной агентурной сети французских спецслужб, задействованных в различных операциях в Украине, Молдове, Грузии, ряде стран Восточной Европы, Ближнего Востока и Центральной Азии, является результатом деятельности наших спецслужб. Это говорит о том, что наши органы безопасности достойно выполняют свои обязанности, в этих структурах работают профессиональные кадры, прекрасно знающие свою работу", - сказал он.

Гараев отметил, что Азербайджан стал одной из авторитетнейших стран не только в регионе, но и во всем мире. Во многих случаях крупные государства вынуждены считаться с Азербайджаном. "Все это также вызывает зависть к нашей стране. В разные периоды такие государства и силы, как Франция, которые не могли переварить усиление Азербайджана, пытались различными способами вмешаться в дела нашего государства. Это показатель предвзятой политики, двойных стандартов в отношении нашего государства. Не исключено повторение этих попыток. В условиях глобализации и сложных политических процессов в мире, в нашем крайне уязвимом регионе органы безопасности Азербайджана достойно выполняют возложенные на них задачи и обязанности. Наши граждане так же должны быть бдительны, ни в коем случае не должны становиться инструментом в руках иностранных служб, подпадать под их влияние", - сказал Гараев.

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