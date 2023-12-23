Посольство Азербайджана в Турции осудило теракт против турецких военных

БАКУ /Trend/ - Да упокоит Всевышний души героических шехидов, погибших в результате вероломной террористической атаки на севере Ирака.

Об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Турции в социальной сети X, сообщает в субботу Trend.

"Желаем терпения их семьям и близким. Мы решительно осуждаем террор!", - отмечается в публикации.

Отметим, что в результате нападения террористов PKK на севере Ирака погибли шесть турецких солдат.

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