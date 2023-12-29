Внесены изменения в состав созданной Рабочей группы в сфере политики Национальной безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в распоряжение "О создании Рабочей группы в сфере политики Национальной безопасности Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в соответствующем указе, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, после абзаца "Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики" были добавлены новые абзацы следующего содержания:

1. Заместитель начальника Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики

2. Заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Абзац "Заместитель начальника Особой государственной службы охраны Азербайджанской Республики" был отредактирован и приведен как "Заместитель начальника Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики".