Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"

Политика Материалы 15 января 2024 17:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно документу, в статье 8.1.4 закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023, № 5, статья 623; закон № 1075-VIQD Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года) слова "от 150 кВт" заменены словами "от 200 кВт".

Настоящий закон вступил в силу с 1 января 2024 года.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости