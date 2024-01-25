Голосование на президентских выборах в дипмиссиях Азербайджана начнется с избирательного участка в Корее и завершится в США

БАКУ /Trend/ - Голосование на президентских выборах, назначенных на 7 февраля, начнется на избирательных участках в дипломатических миссиях Азербайджана с посольства страны в Республике Корея и завершится в Генеральном консульстве США в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Trend со ссылкой на сайт Seçki-2024.az, голосование начнется в 08:00 и завершится в 19:00, в соответствии с местными часовыми поясами стран.

На основании данных ЦИК, для организации голосования за пределами страны в общей сложности создано 49 избирательных участков в 37 странах.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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