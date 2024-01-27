Москва остается площадкой для переговоров Баку и Еревана - посол

БАКУ /Trend/ - Москва продолжает быть площадкой для мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, передает Trend.

"Сегодня мы признательны России за посреднические усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном, и Москва продолжает быть площадкой для проведения мирных переговоров", - отметил глава диппредставительства.

В качестве примера посол напомнил о последней трехсторонней встрече, которая прошла в июле 2023 года по инициативе министра иностранных дел России Сергея Лаврова, а также о деятельности рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России, в рамках которой не раз в Москве проводились заседания по вопросам разблокировки экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.