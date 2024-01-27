Названы условия Азербайджана для восстановления деятельности посольства в Иране

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран может восстановить деятельность при двух условиях.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Сначала должно быть принято решение касательно совершенного теракта. Второе условие - должна быть дана гарантия полной безопасности посольства. Мы должны быть в этом полностью уверены", - подчеркнул министр.

Отметим, что в результате террористического нападения на посольство Азербайджана в Иране 27 января 2023 года, погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, а двое сотрудников - Васиф Тагиев и Махир Иманов получили тяжелые огнестрельные ранения.

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