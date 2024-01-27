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В ближайшие дни ожидается очередная встреча комиссий по делимитации и демаркации Армении и Азербайджана

Политика Материалы 27 января 2024 12:38 (UTC +04:00)
В ближайшие дни ожидается очередная встреча комиссий по делимитации и демаркации Армении и Азербайджана

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Ожидается, что очередная встреча комиссий по делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном состоится в ближайшие дни.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр подчеркнул, что одним из важных компонентов, связанных с постконфликтом между Азербайджаном и Арменией, является вопрос определения государственной границы между двумя странами.

Напомним, что в конце прошлого года на границе состоялась встреча делегаций во главе с заместителями премьер-министров двух стран. Джейхун Байрамов отметил, что в ближайшие дни намечается провести такую встречу вновь.

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