В ближайшие дни ожидается очередная встреча комиссий по делимитации и демаркации Армении и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что очередная встреча комиссий по делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном состоится в ближайшие дни.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр подчеркнул, что одним из важных компонентов, связанных с постконфликтом между Азербайджаном и Арменией, является вопрос определения государственной границы между двумя странами.

Напомним, что в конце прошлого года на границе состоялась встреча делегаций во главе с заместителями премьер-министров двух стран. Джейхун Байрамов отметил, что в ближайшие дни намечается провести такую встречу вновь.

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