Хулуси Акар посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, Аллею шехидов и мемориал "Турецкое шехидство" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем комитета национальной обороны Великого национального собрания Турции Хулуси Акаром 29 января посетила Аллею почетного захоронения в Баку, где почтила память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Также была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, были возложены цветы на ее могилу.

Турецкая делегация также посетила Аллею шехидов, где почтила память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость Азербайджана, возложила цветы на их могилы и венок к памятнику "Вечный огонь".

Гости с самой высокой точки Баку полюбовались панорамой столицы. Им была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству.

Затем делегация посетила мемориал "Турецкое шехидство", воздвигнутый в память о героических турецких воинах, отдавших свои жизни за независимость Азербайджана.

Затем Хулуси Акар оставил запись в книге памяти мемориала "Турецкое шехидство".

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