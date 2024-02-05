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СГБ Азербайджана проводит следствие в отношении гражданина Чехии, незаконно перешедшего границу из Армении

Политика Материалы 5 февраля 2024 13:02 (UTC +04:00)
СГБ Азербайджана проводит следствие в отношении гражданина Чехии, незаконно перешедшего границу из Армении

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Продолжается расследование в отношении гражданина Чешской Республики, задержанного в результате незаконного перехода границы из Армении в Азербайджан.

Как сообщает в понедельник Trend, следственно-оперативные расследования по уголовному делу, возбужденному в связи с данным фактом, проводит Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики .

Согласно ранее распространенной информации, о задержании упомянутого лица было проинформировано посольство Чешской Республики в Азербайджане.

Отметим, что 3 февраля в Азербайджане был задержан гражданин Чехии, незаконно пересекший границу из Армении. Он прошел через заминированную армянами территорию на азербайджанской стороне границы.

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