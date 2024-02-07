В exit-poll "Oracle Advisory Group" на президентских выборах в Азербайджане приняли участие 63 тысячи избирателей

БАКУ /Trend/ - В exit-poll, проведенном "Oracle Advisory Group", приняли участие 63 тысячи избирателей.

Как сообщает в среду Trend, об этом на брифинге сказала представитель американской организации "Oracle Advisory" Group Влада Галан.

«Опросы exit-poll были организованы в большинстве частей страны, в том числе в Карабахе и Восточном Зангезуре», - сказала она.

Отметим, что американская организация "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан обнародовала результаты exit poll, проведенного в ходе президентских выборов в Азербайджане.

Таким образом, по данным организации, на состоявшихся в среду выборах президента Азербайджана 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

1,8 процента избирателей проголосовали за Захида Оруджа, 1,5 процента голосов получил Фазиль Мустафа, 1,2 процента - Гудрат Гасангулиев, 0,9 процента - Рази Нуруллаев, 0,4 процента - Эльшад Мусаев, 0,3 процента - Фуад Алиев.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они голосовали на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран были созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами было зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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