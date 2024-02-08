Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Выборы в Азербайджане могут стать примером для всего мира - Сахиль Керимли (ВИДЕО)

Политика Материалы 8 февраля 2024 13:58 (UTC +04:00)
Выборы в Азербайджане могут стать примером для всего мира - Сахиль Керимли (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ проявил большую активность и высокий дух на внеочередных президентских выборах, и все как один проголосовали за историческую Карабахскую Победу, за Победоносного Лидера.

Как сообщает в четверг Trend, об этом в прямом эфире Baku TV сказал заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

С.Керимли отметил, что азербайджанский народ вновь написал славную историю.

"Эта история является честью и гордостью каждого гражданина Азербайджана и примером для будущих поколений", - подчеркнул С.Керимли.

С.Керимли добавил, что проведенные в стране полностью справедливые и прозрачные президентские выборы, а также волеизъявление азербайджанского народа могут стать примером для всего мира.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости