Нас восхитил оптимизм азербайджанских избирателей на выборах - депутат из Молдовы

БАКУ /Trend/ - Нас восхитил оптимизм азербайджанских избирателей на выборах.

Об этом в четверг Trend сказал депутат парламента Молдовы Виталий Жакот, прибывший в Азербайджан в качестве наблюдателя на президентских выборах.

"Мне удалось пообщаться с избирателями в городе Ханкенди. В Шуше и в Ханкенди явка была очень активна. В Шуше наблюдался поток людей. Впечатления от выборов положительные. Оптимизм избирателей нас восхитил. Я общался с людьми, которые родились в Шуше и теперь вновь вернулись туда. Вдохновляет то, как у человека горят глаза, когда он говорит про свой родной город, про то, что он участвует в процессе развития этого города, бросая в урну бюллетень", - подчеркнул он.

Депутат высоко оценил тот факт, что члены изберательной комиссии всячески содействовали наблюдателям в их деятельности.

"Нам разрешили подойти вплотную к членам избирательной комиссии и я пообщался с ними. Нам также позволили осмотреть избирательной участок (кабина для голосования, урна для голосования и т.д.). Избирательный процесс проходил весьма открыто, что нас впечатлило", - добавил Виталий Жакот.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане прошли внеочередные президентские выборы.

За пост президента боролись 7 кандидатов.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Ильхам Алиев лидирует на выборах президента Азербайджана с 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней.

Захид Орудж получил 2,19% голосов, Рази Нуруллаев - 0,8%, Фазиль Мустафа - 2%, Эльшад Мусаев - 0,67%, Гудрат Гасангулиев - 1,76%, Фуад Алиев - 0,53% голосов.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях были созданы 26 избирательных участков.

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