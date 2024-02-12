Вопрос с Карабахом закрыт - посол России

БАКУ /Trend/ - Вопрос с Карабахом закрыт. Об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью газете "Известия", передает Trend.

"Вопрос с Карабахом закрыт. Все эти годы Россия предпринимала усилия, чтобы решить проблему Карабаха мирным путем. К сожалению, не получилось: тема эта была закрыта в сентябре силовой операцией. Россия всегда играет очень важную роль в урегулировании. Россия готова оказывать максимальную поддержку в переговорах по мирному договору между двумя сторонами.

Сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора. То, что предлагает азербайджанская сторона, — это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры. Мы готовы предоставлять московскую площадку, мы готовы, если надо, предоставлять нашу экспертизу, наши советы по тексту. Здесь у нас с азербайджанскими коллегами налажено очень хорошее взаимодействие", - заявил дипломат.

Михаил Евдокимов также отметил, что Россия и Азербайджан согласовывают даты следующего раунда переговоров по российскому миротворческому контингенту в Карабахе.

"Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту, сроки его пребывания истекают в 2025 году", - сказал посол.