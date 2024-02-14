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Азербайджан
Политика
Кабмин Азербайджана сегодня уйдет в отставку
Политика
Материалы
14 февраля 2024 11:51 (UTC +04:00)
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Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана сегодня уйдет в отставку.
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Лента новостей
"Rystad Energy" дал прогноз по углеводородам Азербайджана вплоть до 2030 года
12:05 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В AsstrA рассказали об обеспечении бесперебойности перевозок по Среднему коридору (Эксклюзив)
11:54 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Кабмин Азербайджана сегодня уйдет в отставку
11:51 (UTC+04)
Политика
Материалы
ЕБРР приобрел акции ведущего казахстанского перевозчика "Эйр Астана"
11:31 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
"Alliance Cargo Express Forwarding" считает Средний коридор эффективным
11:28 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Азербайджане продолжаются учебные сборы с военнообязанными (ВИДЕО)
11:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Теракты в Иране: взорван магистральный газопровод
11:24 (UTC+04)
Иран
Материалы
Полевые командиры Армении должны быть привлечены к процессу поиска мест захоронений пропавших без вести граждан Азербайджана - Госкомиссия
11:21 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Милли Меджлисе проходит церемония инаугурации Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева
11:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Идентифицированы останки всего 25 из 3 890 граждан Азербайджана, зарегистрированных как пропавшие без вести в I Карабахской войне
10:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
Турецкая "Pegasus Airlines" начнет взимать доплату за ручную кладь
10:55 (UTC+04)
Турция
Материалы
Азербайджан вошел в ТОП-3 поставщиков битума в Грузию
10:46 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Азербайджан передал Армении 173 тела военных, ликвидированных в ходе антитеррористических мероприятий 2023 года
10:22 (UTC+04)
Политика
Материалы
Казахстан впервые отправил на экспорт аммиачную селитру по Среднему коридору
10:16 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Оглашены ближайшие планы SOCAR AQS
09:57 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджанская нефть подорожала
09:47 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 14 февраля
09:13 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджан отвергает необоснованные претензии Жозепа Борреля - МИД
08:19 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назван объем торговли между Ираном и странами ШОС
07:33 (UTC+04)
Иран
Материалы
Израильский министр заблокировал поставку помощи из США в сектор Газа
06:32 (UTC+04)
Израиль
Материалы
Словакия отправила в Украину партию гуманитарной помощи
05:30 (UTC+04)
Европа
Материалы
В Иране произошел взрыв на газопроводе
04:31 (UTC+04)
Иран
Материалы
Кыргызстан и Узбекистан обсудили возможности экспортного сотрудничества
03:28 (UTC+04)
Кыргызстан
Материалы
Лига чемпионов УЕФА: "Реал" победил "Лейпциг" в первом матче 1/8 финала
02:29 (UTC+04)
Спорт
Материалы
Великобритания и США нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
01:32 (UTC+04)
В мире
Материалы
Переговоры по освобождению заложников в секторе Газа вступили в решающую стадию
00:46 (UTC+04)
В мире
Материалы
США обеспокоены столкновениями на азербайджано-армянской границе – Госдепартамент
00:00 (UTC+04)
Политика
Материалы
"Sevgimiz dənizdir" от Нуры Сури – на кого похож герой нового клипа певицы (ФОТО/ВИДЕО)
13 февраля 23:51 (UTC+04)
Звёздный мир
Материалы
Азербайджанские борцы завоевали три медали на чемпионате Европы
13 февраля 23:36 (UTC+04)
Общество
Материалы
Рена Миргасымова-Фель выступила в Баку с лекцией: увлекательный рассказ о загадочной стране (ФОТО)
13 февраля 23:20 (UTC+04)
Культура
Материалы
На золотом руднике в Турции произошел обвал породы (ВИДЕО)
13 февраля 23:17 (UTC+04)
Турция
Материалы
В жилом доме в России вспыхнул пожар, эвакуированы более 400 человек
13 февраля 22:47 (UTC+04)
Россия
Материалы
Азербайджанский вуз закупит лицензию на ПО
13 февраля 22:41 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
Еще три азербайджанских борца вышли в финал чемпионата Европы
13 февраля 22:40 (UTC+04)
Общество
Материалы
Дмитрий Медведев поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 22:15 (UTC+04)
Политика
Материалы
Последняя провокация Армении - очередной удар по мирному процессу - Азер Гараев
13 февраля 22:04 (UTC+04)
Политика
Материалы
Чехия может направить военных врачей для помощи жителям сектора Газа
13 февраля 22:02 (UTC+04)
В мире
Материалы
Раис Татарстана прибыл с визитом в Иран
13 февраля 21:25 (UTC+04)
Россия
Материалы
Саатлинская центральная больница закупит IT-услуги
13 февраля 21:24 (UTC+04)
Тендеры
Материалы
ОПЕК обновила прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане в 2024-25 гг.
13 февраля 21:03 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Эмир Дубая поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 20:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Вице-президент ОАЭ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 20:49 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент ОАЭ направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 20:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Зураб Пололикашвили поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 20:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Гасан Мирзоев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 20:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Камчыбек Ташиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 20:18 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане прошли сборы с личным составом Военной дорожной полиции (ФОТО)
13 февраля 19:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане изменился порядок аттестации должностных лиц таможенных органов
13 февраля 19:43 (UTC+04)
Общество
Материалы
Омбудсмен Азербайджана об очередных вооруженных провокациях Армении
13 февраля 19:16 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанские депутаты примут участие в форуме по борьбе с неоколониализмом
13 февраля 18:37 (UTC+04)
Политика
Материалы
Во Ван Тхыонг направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 18:12 (UTC+04)
Политика
Материалы
ОАЭ, Азербайджан и Бразилия договорились вместе работать над "дорожной картой" в борьбе с глобальным потеплением
13 февраля 18:10 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Уточнены детали содействия SOCAR запуску НПЗ в Таджикистане (Эксклюзив)
13 февраля 18:05 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Ни одна провокация против Азербайджана не останется без ответа - полковник
13 февраля 17:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
Салман ибн Хамад Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 17:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев приглашен с официальным визитом в Польшу
13 февраля 17:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Анджей Дуда поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 17:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Абдулрахман Аль Аджми направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
13 февраля 17:38 (UTC+04)
Политика
Материалы
Николай Тараканов и Виктория Лазич поздравили Президента Ильхама Алиева
13 февраля 17:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Эмир Кувейта поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 17:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
Председатель Конфедерации профсоюзов Албании направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 17:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
Депозиты стали выгоднее вместе с Kapital Bank
13 февраля 17:26 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Григорий Трубников поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 17:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
SOCAR поможет в запуске и обеспечении сырьем таджикскому НПЗ
13 февраля 17:06 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Минэкономики Азербайджана о темпах роста в ряде сфер
13 февраля 16:52 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Выгодная кампания на депозитные сейфы от Халг Банка
13 февраля 16:34 (UTC+04)
Экономика
Материалы
МИД Азербайджана ответил на необоснованные претензии официального Еревана
13 февраля 16:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Армения еще раз доказала, что не хочет мира – Руфиз Хафизоглу (ВИДЕО)
13 февраля 16:13 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджанский гимнаст Михаил Малкин удостоен звания "Гимнаст года"
13 февраля 16:01 (UTC+04)
Общество
Материалы
В этом году в поселок Кяркиджахан города Ханкенди вернется первая группа вынужденных переселенцев
13 февраля 15:58 (UTC+04)
Общество
Материалы
МИД Азербайджана о сроках пребывания российских миротворцев в Карабахе
13 февраля 15:43 (UTC+04)
Политика
Материалы
Провокация Армении показала, что процессы против Азербайджана осуществляются планомерно - политолог
13 февраля 15:42 (UTC+04)
Политика
Материалы
Инициатором обострения ситуации на азербайджано-армянской границе является разведка Франции – Сергей Марков
13 февраля 15:30 (UTC+04)
Политика
Материалы
Муртуза Бюльбюль выступит на сцене Санкт-Петербургской академической филармонии
13 февраля 15:11 (UTC+04)
Культура
Материалы
Финляндия поддерживает развитие Среднего коридора - посольство (Эксклюзив)
13 февраля 14:52 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Назван объем добычи жидких углеводородов с АЧГ и "Шахдениз" с начала их освоения
13 февраля 14:49 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
bp назвала объёмы добычи с «Шах Дениз» с момента запуска
13 февраля 14:45 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
В Азербайджане в рамках госпрограммы по обучению за рубежом будет дан старт приему документов
13 февраля 14:44 (UTC+04)
Общество
Материалы
Минэнерго Азербайджана представило данные по добыче и экспорту нефти вместе с конденсатом
13 февраля 14:38 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Стали известны объемы добычи нефти на АЧГ с начала эксплуатации - данные bp
13 февраля 14:34 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Генеральный секретарь ТЮРКПА поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 14:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
Названа добыча газа в Азербайджане по месторождениям
13 февраля 14:17 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Председатель Общетюркской организации «Всемирная ассамблея тюркских народов» поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 14:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
В 2023 году в Азербайджане лесовосстановительные работы проведены на площади около 7 тысяч га
13 февраля 13:58 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Дмитрий Песков назвал "тревожными новостями" столкновения на азербайджано-армянской границе
13 февраля 13:52 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 13:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назван объем добычи в январе 2024 года на месторождении "Абшерон"
13 февраля 13:44 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Инаугурация Президента Ильхама Алиева состоится в течение 3 дней
13 февраля 13:29 (UTC+04)
Политика
Материалы
Состоялось заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана в связи с президентскими выборами (ФОТО) (Обновлено)
13 февраля 13:21 (UTC+04)
Политика
Материалы
AccessBank объявляет тендер на поставку мебели
13 февраля 13:17 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван объем производства промпродукции в Азербайджане в январе 2024 года
13 февраля 13:14 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Пассажиропоток в бакинском аэропорту на международных маршрутах в январе увеличился на 40%
13 февраля 13:13 (UTC+04)
Транспорт
Материалы
Орган, скрипка, виолончель – неподражаемая атмосфера в Баку (ФОТО)
13 февраля 13:09 (UTC+04)
Культура
Материалы
Ильхам Алиев объявлен Президентом Азербайджана - Пленум Конституционного суда утвердил результаты президентских выборов
13 февраля 13:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Гянджинская государственная филармония дает старт проекту "Музыкальный путь"
13 февраля 13:01 (UTC+04)
Культура
Материалы
Названы данные по ВВП Азербайджана за январь 2024 года
13 февраля 12:58 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Король Бахрейна направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 12:58 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане выросли инвестиции в основной капитал
13 февраля 12:55 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлилась
13 февраля 12:54 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Назван объем грузов, перевезенных из России в турецкие порты в 2023 году
13 февраля 12:52 (UTC+04)
Турция
Материалы
Немецкая группа Anima Shirvani объединила Баку, Венецию, Стамбул, Берлин и Гранаду (ВИДЕО, ФОТО)
13 февраля 12:44 (UTC+04)
Культура
Материалы
Спрос на валютном аукционе ЦБ Азербайджана вырос
13 февраля 12:39 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Община Западного Азербайджана резко осудила последнюю военную провокацию Армении
13 февраля 12:33 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Конгресса бухарских евреев США и Канады поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 12:20 (UTC+04)
Политика
Материалы
Леонид Калашников направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 12:06 (UTC+04)
Политика
Материалы
Геннадий Зюганов поздравил Президента Ильхама Алиева
13 февраля 12:05 (UTC+04)
Политика
Материалы
Майя Санду позвонила Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 11:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Джемаил Бакынды направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
13 февраля 11:34 (UTC+04)
Политика
Материалы
Кабинет министров Азербайджана принял решение о валютных ресурсах и национальной валюте
13 февраля 11:05 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Началась конкретная работа Европейского водородного банка
13 февраля 11:01 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов (ФОТО)
13 февраля 10:59 (UTC+04)
Общество
Материалы
Казахский порт Актау нарастил обработку контейнеров по направлению ТМТМ
13 февраля 10:44 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
В Азербайджане будут определены системообразующие страховые компании
13 февраля 10:35 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Мухтар Бабаев и Кристалина Георгиева обсудили возможные шаги МВФ перед COP29 и в широком аспекте
13 февраля 10:24 (UTC+04)
Зеленая экономика
Материалы
В Бакинском книжном центре состоялась встреча с известным российским искусствоведом Зельфирой Трегуловой
13 февраля 10:17 (UTC+04)
Общество
Материалы
В Азербайджане утвержден порядок предоставления банками инвестиционных услуг
13 февраля 10:13 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Среди личного состава уничтоженного боевого поста Армении есть серьезные потери - ГПС Азербайджана
13 февраля 10:10 (UTC+04)
Общество
Материалы
В ответ на провокацию ВС Армении ГПС Азербайджана провела операцию "Возмездие" - уничтожен боевой пост
13 февраля 10:07 (UTC+04)
Общество
Материалы
Yelo Bank облегчает международные переводы: теперь достаточно номера телефона!
13 февраля 10:04 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Повышения НДС в Казахстане не будет - премьер-министр
13 февраля 09:58 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Комитет экспертов Совета Европы опубликовал отчет по Азербайджану
13 февраля 09:55 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назван объем экспорта газа из Азербайджана в Европу (ФОТО)
13 февраля 09:39 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Назван объем производства газа в Азербайджане (ФОТО)
13 февраля 09:35 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Азербайджанская нефть подешевела
13 февраля 09:31 (UTC+04)
Энергетика
Материалы
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 февраля
13 февраля 09:29 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Азербайджанская армия уничтожила 4 армянских военнослужащих, нарушивших режим прекращения огня и предпринявших попытку провокации (Обновлено)
13 февраля 09:27 (UTC+04)
Политика
Материалы
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии
13 февраля 09:10 (UTC+04)
Политика
Материалы
Из стран Центральной Азии многократно вырос поток туристов в Азербайджан
13 февраля 08:22 (UTC+04)
Туризм
Материалы
Казахстан увеличил экспорт нефти через Азербайджан в январе 2024 года
13 февраля 08:19 (UTC+04)
Казахстан
Материалы
Евросоюз поможет Коста-Рике в борьбе с наркоторговлей
13 февраля 08:11 (UTC+04)
Европа
Материалы
В Грузии клиники, где смертность превышает 6%, будут лишены госфинансирования
13 февраля 07:24 (UTC+04)
Грузия
Материалы
Мир не готов к новой пандемии, а ведь болезнь «Х» уже совсем близко - Глава ВОЗ
13 февраля 07:21 (UTC+04)
В мире
Материалы
Байден хочет использовать TikTok как рычаг в предвыборной кампании
13 февраля 06:31 (UTC+04)
США
Материалы
Нетаньяху недоволен Байденом
13 февраля 05:40 (UTC+04)
Израиль
Материалы
Маск назвал сумасшествием проект помощи ВСУ
13 февраля 04:41 (UTC+04)
США
Материалы
Стоимость биткойна превысила $50 тысячи
13 февраля 03:46 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Youtube потерял популярность в Азербайджане
13 февраля 02:51 (UTC+04)
Азербайджан
Материалы
В ЕС будут откладывать прибыль от замороженных активов России для восстановления Украины
13 февраля 02:06 (UTC+04)
Европа
Материалы
Глава Пентагона не поедет в Брюссель на заседание по Украине
13 февраля 01:20 (UTC+04)
США
Материалы
Пресс-секретаря Meta заочно арестовали в России
13 февраля 00:19 (UTC+04)
Россия
Материалы
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
12 февраля 23:18 (UTC+04)
Политика
Материалы
Премьер-министр Италии поздравила Президента Ильхама Алиева
12 февраля 22:40 (UTC+04)
Политика
Материалы
США поддерживают продолжение диалога между Азербайджаном и Арменией - Госдеп
12 февраля 22:23 (UTC+04)
Политика
Материалы
Провокация со стороны Армении является серьезным ударом по мирному процессу с Азербайджаном - МИД
12 февраля 22:14 (UTC+04)
Политика
Материалы
Посол Азербайджана вручила верительные грамоты Принцу Монако (ФОТО)
12 февраля 21:51 (UTC+04)
Политика
Материалы
Благодаря новому мандату Президента Ильхама Алиева Азербайджан добьется еще больших достижений - генеральный директор ИСЕСКО
12 февраля 21:08 (UTC+04)
Политика
Материалы
Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива поздравил Президента Ильхама Алиева
12 февраля 20:48 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан является для Венгрии не только важным политическим, экономическим и культурным партнером, но и искренним другом - Виктор Орбан
12 февраля 20:35 (UTC+04)
Политика
Материалы
Михаил Мишустин поздравил Президента Ильхама Алиева
12 февраля 20:28 (UTC+04)
Политика
Материалы
Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
12 февраля 20:26 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Ильхам Алиев приглашен с официальным визитом в Румынию
12 февраля 20:25 (UTC+04)
Политика
Материалы
Генеральный секретарь Совета Европы поздравила Президента Ильхама Алиева
12 февраля 20:17 (UTC+04)
Политика
Материалы
Виктор Орбан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
12 февраля 20:03 (UTC+04)
Политика
Материалы
Азербайджан является для Румынии стратегическим, близким и надежным партнером в регионе Южного Кавказа – Клаус Вернер Йоханнис
12 февраля 19:53 (UTC+04)
Политика
Материалы
В Азербайджане подорожали некоторые стройматериалы
12 февраля 19:49 (UTC+04)
Экономика
Материалы
Президент Румынии поздравил Президента Ильхама Алиева
12 февраля 19:47 (UTC+04)
Политика
Материалы
Назначен начальник полиции Ханкенди
12 февраля 18:54 (UTC+04)
Общество
Материалы
Авигдор Либерман поздравил Президента Ильхама Алиева
12 февраля 18:44 (UTC+04)
Политика
Материалы
Яшар Гюлер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
12 февраля 18:41 (UTC+04)
Политика
Материалы
Президент Латвии поздравил Президента Ильхама Алиева
12 февраля 18:31 (UTC+04)
Политика
Материалы
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