США не стремятся владеть ситуацией в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией - посол

БАКУ /Trend/ - США не стремятся владеть ситуацией в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал посол США в Азербайджане Марк Либби в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Если российский трек каким-то образом сработает, если результатом станет прочный, достойный мир между Арменией и Азербайджаном, который они оба смогут принять и быть партнерами и соседями, наладить торговлю, живя бок о бок в условиях безопасности, это хорошо. Мы не стремимся владеть ситуацией в мирном процессе между Азербайджаном и Армений. Но я скажу, что мы заинтересованы в прочном, достойном мире", - отметил дипломат.

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