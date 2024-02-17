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Стали известны вопросы, которые лидеры Азербайджана и Армении обсудили в Мюнхене

Политика Материалы 17 февраля 2024 16:10 (UTC +04:00)
Стали известны вопросы, которые лидеры Азербайджана и Армении обсудили в Мюнхене

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Стали известны вопросы, обсуждавшиеся на двусторонней встрече Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, состоявшейся в Мюнхене.

Как сообщает в субботу Trend, на встрече обсуждались вопросы нормализации отношений стран, подписания мирного договора и делимитации границы.

Отметим, что 17 февраля в Мюнхене по инициативе Канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Олафом Шольцем.

Затем по инициативе Олафа Шольца состоялась совместная встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Канцлером Федеративной Республики Германия Олафом Шольцем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Затем состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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