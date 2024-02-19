МИД Азербайджана ответил Николу Пашиняну

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что по инициативе канцлера Германии встреча между лидерами Азербайджана и Армении прошла в конструктивной обстановке, а также на призывы к нормализации азербайджано-армянских отношений, делимитации границ и мирному договору, заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направляющие международное сообщество в неверное русло, вызывают сожаление.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече с армянской общиной в Мюнхене 18 февраля.

"Пашинян заявил следующее: "Поскольку международное сообщество не поддержало усилия Армении по обретению независимости Карабаха с реализацией права на самоопределение, мы вели этот конфликт не только против Азербайджана, но и против международного сообщества. Однако это было неразумно".

В то же время, комментируя свою точку зрения, премьер-министр Армении сказал, что Азербайджан нарушил первые 8 пунктов трехсторонней декларации.

Что касается мнения премьер-министра Армении о том, что "право Карабаха на самоопределение не поддерживается международным сообществом", то, по-видимому, премьер-министр говорит не о том, что его претензии к территориям Азербайджана беспочвенны, а о том, что неразумно продолжать их только потому, что они не поддерживаются международным сообществом. Это косвенно доказывает, что претензии армянской стороны продолжаются. В связи с этим необходимо устранить претензии к территориальной целостности и суверенитету нашей страны в законодательных актах и Конституции Армении.

Мнение премьер-министра Армении также показывает, что давление международного сообщества на Армению с целью удержать ее от позиции, противоречащей международному праву, имеет важное значение.

Что касается утверждения армянской стороны о якобы нарушении Азербайджаном трехстороннего заявления, то всем хорошо известно, что оно не имеет никаких оснований, и что Армения, вопреки своим обязательствам, не вывела свои ВС с территории Азербайджана, а также не выполнила свое обязательство по открытию линий связи.

Армянская сторона должна понимать, что путь обеспечения мира и стабильности в регионе лежит через установление отношений с соседними странами на основе утверждения и уважения территориальной целостности и суверенитета, а также прямые конструктивные переговоры с Азербайджаном для установления мира", - говорится в заявлении А.Гаджизаде.

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