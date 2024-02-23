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В Баку проходит заседание Постоянного комитета по политическим вопросам АПА

Политика Материалы 23 февраля 2024 10:35 (UTC +04:00)
В Баку проходит заседание Постоянного комитета по политическим вопросам АПА

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 23 февраля заседаниями комитетов в Баку продолжает работу XIV пленарная сессия Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

Как сообщает в пятницу Trend, в сессии, посвященной теме "Укрепление регионального сотрудничества во имя устойчивого развития в Азии", принимают участие парламентские делегации около 40 стран, в том числе около 10 спикеров.

В рамках XIV сессии АПА на заседании Постоянного комитета по политическим вопросам обсуждается проект резолюции об оказании азиатскими парламентами поддержки палестинскому народу.

В конце сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

Пленарная сессия продлится до 24 февраля.

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