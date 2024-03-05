Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном заседании Совета МИД ОИС

БАКУ /Trend/ - 5 марта 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Саудовскую Аравию принял участие и выступил на чрезвычайном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел.

В своем выступлении министр Джейхун Байрамов отметил, что текущая ситуация в зоне израильско-палестинского конфликта, продолжающиеся потери среди гражданского населения, вынужденное переселение людей из сектора Газа, а также то, что население сталкивается с голодом, вызывают серьезную озабоченность. Выражая от имени Азербайджана соболезнования семьям и близким погибших, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что страна присоединяется к призывам о срочном прекращении военных действий, а также о необходимости принятия международным сообществом неотложных мер для прекращения гибели безвинных людей.

Было отмечено, что Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта на основе норм международного права, а также "принципа двух государств" в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций, на протяжении многих лет прилагает постоянные усилия для устранения гуманитарных последствий конфликта. Говоря о гуманитарной помощи братскому палестинскому народу на национальном уровне, министр отметил вклад в соответствующее агентство ООН в размере 2 миллионов долларов США для помощи людям на местах. Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан как активный и ответственный член исламского мира продолжит поддерживать поиск справедливого и устойчивого решения палестинского вопроса в рамках международно-правовых норм, в соответствии с духом братства и ценности священной исламской религии.

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