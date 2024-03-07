Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о поощрении использования транспортных средств с электродвигателем

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о поощрении использования транспортных средств с электрическим двигателем.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, Кабинет министров в месячный срок должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в целях расширения использования транспортных средств с электрическим двигателем и охвата пунктов электрической заправки, привлечения субъектов предпринимательства к работе по созданию этих пунктов. Также поручено на основании предложений министерства цифрового развития и транспорта, министерства энергетики Азербайджанской Республики, открытого акционерного общества "Азерэнержи" и открытого акционерного общества "Азеришыг" в месячный срок определить места для установки пунктов электрической заправки.

Для создания пунктов электрической заправки, необходимой инфраструктуры, а также обеспечения этих пунктов устойчивой электроэнергией ОАО "Азеришыг" и ОАО "Азерэнержи" должны обеспечить принятие соответствующих мер.

В целях осуществления мероприятий, предусмотренных настоящим распоряжением, на основании предложений ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг" поручено принять меры по обеспечению выделения соответствующих средств из государственного бюджета текущего года и следующего года; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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