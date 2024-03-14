Сербия и Босния и Герцеговина высоко ценят дружеские отношения с Азербайджаном - Желька Цвиянович

БАКУ /Trend/ - Сербия и Босния и Герцеговина высоко ценят дружеские отношения с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом во время выступления на церемонии открытия XI Глобального Бакинского форума заявила сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович.

"За последние годы мы наблюдаем глобальные геополитические изменения. Тема Глобального Бакинского форума охватывает именно этот период. К сожалению, в некоторых случаях сила играет ключевую роль, и это имеет свои последствия. Мы должны изучить источники кризиса. Как мы можем положить конец хаотическому миру? Подобные форумы являются подходящей платформой для поиска ответа на данный вопрос", - добавила Ж.Цвиянович.

Отметим, что в Баку проходит XI Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви (МЦНГ).

В мероприятии принимают участие около 400 всемирно известных профессионалов, а также бывшие и нынешние мировые лидеры, министры и лауреаты Нобелевской премии.

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