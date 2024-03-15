Грузия готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе - Илья Дарчиашвили

БАКУ /Trend/ - Грузия готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили во время пресс-конференции по итогам 9-й трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции в Баку.

"Грузия выступает за обеспечение мира в регионе и готова внести свой вклад в этот процесс", - отметил глава МИД Грузии.

Дарчиашвили подчеркнул, что надеется на скорое подписание мирного договора Азербайджаном и Арменией.

Министр также добавил, что стороны обсудили и региональные проекты.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам представляющего взаимный интерес трехстороннего сотрудничества, определено место проведения следующей встречи и принята Бакинская декларация.

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