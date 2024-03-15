Названы основные задачи правительства Азербайджана на предстоящий период

БАКУ /Trend/ - Для достижения целей нового этапа развития важными задачами являются успешная реализация "Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы" и "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время обсуждения в Милли Меджлисе отчета о деятельности Кабинета министров в 2023 году.

"Будет продолжен процесс создания современной армии и наращивания потенциала национальной безопасности", - сказал он.

Среди главных задач также восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. В соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" до 2026 года должно быть обеспечено возвращение в родные края 34 500 семей (140 тыс. человек), отметил премьер-министр.

"Карабах и Восточный Зангезур станут одними из новых драйверов развития ненефтяной экономики", - сказал он.

Али Асадов отметил также, что принятие Кодекса конкуренции и продвижение государственно-частного партнерства создаст дополнительную основу для ускорения экономического роста.

Кроме того, он подчеркнул, что одной из основных задач, поставленных главой государства перед правительством, является формирование высококонкурентного человеческого капитала. Для этого основными условиями являются содействие инновационному современному образованию и науке, технологическому развитию.

Геополитические процессы, происходящие в мире, еще больше увеличат потребность страны в транспортной инфраструктуре. Принятые программы в этой области позволят расширить транзитно-логистический потенциал Азербайджана и стимулировать транзитные грузоперевозки, добавил премьер-министр.

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