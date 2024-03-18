Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 18 марта 2024 13:12 (UTC +04:00)
Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан (ФОТО)

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Восемнадцатого марта завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджанской Республики и военного альянса, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провожали заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан (ФОТО)
Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости