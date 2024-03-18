Завершился визит Генерального секретаря НАТО в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Восемнадцатого марта завершился официальный визит в Азербайджанскую Республику генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджанской Республики и военного альянса, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провожали заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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