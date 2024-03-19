Процесс делимитации и демаркации составляет важнейшую часть мирного процесса - политолог

БАКУ /Trend/ - Процесс делимитации и демаркации должен быть оценен в контексте мира и нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Это составляет важнейшую часть мирного процесса.

Об этом во вторник, отвечая на вопросы Trend, заявил политолог Ильяс Гусейнов.

Он упомянул, что после Отечественной войны между Азербайджаном и Арменией сформировались новые геополитические реалии.

"В условиях этих реалий Азербайджан вышел на свои международно признанные границы. В направлении определения границ анклавы и эксклавы должны быть возвращены Азербайджану. Премьер-министр Армении Никол Пашинян некоторое время назад посетил эксклавы, расположенные непосредственно на границе с Азербайджаном, и провел встречи с жителями Эскипара, Баганиса.

Думаю, что визит несет в себе суть изучения общественного мнения и подготовки к возвращению сел Азербайджану. Определение границ начнется с Северного региона. Это сложный и судьбоносный вопрос", - сказал И.Гусейнов.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями Тавуша заявил, что если Ереван откажется обсуждать с Баку вопросы делимитации и демаркации, то до конца недели может начаться война.

"Прямо сейчас можно выйти из этого зала и сказать, что никакой делимитации и демаркации не будет. Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: "Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали"", - сказал Пашинян.

Помимо этого, Пашинян отметил, что процесс делимитации и демаркации между Азербайджаном и Арменией вступил в практическую фазу.

"Этот процесс означает, что необходимо уточнить на месте, где проходит граница Армении. Наши комиссии должны на месте определить, где начинается Армения, там и должна быть граница", - добавил он.

Напомним, что 7 марта на условной границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и заместителя премьер-пинистра Республики Армения Мгера Григоряна состоялось седьмое заседание Государственной комиссии по делимитации Государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации Государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!