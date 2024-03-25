Соловьев ведет информационную провокацию против Азербайджана - Совет печати

БАКУ /Trend/ - Террористический акт, совершенный в концертном зале "Crocus City Hall" и повлекший гибель значительного числа невинных людей, актуализирует чуткий подход к информации, распространяемой в связи с событием. К сожалению, в России эту чуткость всерьез рассматривают далеко не все. Телеведущий, журналист Владимир Соловьев - один из таких, и может быть, первый.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Совета печати Азербайджана.

"Рассуждения этого человека, направленные на поиски азербайджанского следа в известном террористическом акте, выходят за рамки традиционной предвзятой риторики в отношении нашей страны. В.Соловьев своими намеками ведет информационную провокацию в отношении Азербайджана. Он не учитывает, что террорист не может иметь национальную или религиозную принадлежность. Более того, лица, виновные в совершении инцидента, установлены, и Соловьеву не нужно пускать в ход свое конспирологическое мышление.

Придание В.Соловьевым этнической подоплеки провокации, совершенной в "Crocus City Hall", является попыткой взять под прицел азербайджанцев, Азербайджан в целом, разжечь этнический конфликт в России, создать антипатию к нашим соотечественникам. "Заказы" каких кругов выполняет этот человек, известно. Факты его "сотрудничества" с российскими журналистами армянского происхождения Маргаритой Симонян и медиа-магнатом Арамом Габриеляновым хорошо известны как российской, так и азербайджанской общественности. Это "трио" еще в 2016 году хотело связать нашу страну с террористической ИГИЛ. Намеки Соловьева на инцидент в "Crocus City Hall" — продолжение того же незавершенного сценария. Чувствуется, что его главная цель – подорвать нынешний высокий уровень азербайджано-российских отношений.

Нет сомнений, что попытка В.Соловьева найти азербайджанский след в терроре в "Crocus City Hall" проистекает из его проармянских предрассудков. Это явная манипуляция принципами СМИ, возможностями свободы слова и выражения. Подход журналиста к событиям и процессам, а также манера их оценки должны заставить серьезно задуматься российскую общественность, в том числе и медиа-сообщество. Потому что Соловьев занят тем, что вводит общество в заблуждение. Его позиция заключается в том, чтобы жертвовать реальными фактами и реалиями ради корпоративных интересов. Это чрезвычайно тяжелый урон, который наносит человек своей профессии не только другой стране, но, самое главное, стране, гражданином которой он является.

Совет печати Азербайджана решительно осуждает позицию В.Соловьева по страшному террористическому акту, совершенному в концертном зале "Crocus City Hall", информационную провокацию, направленную на то, чтобы связать Азербайджан с этим событием. Совет обращается к российским СМИ, а также к общественности страны с призывом не оставаться равнодушными к действиям и поведению журналиста, который явно не испытывает чувства ответственности перед своей родиной и народом, превратив свою профессию в инструмент предвзятости. Совет печати надеется, что в отношении В.Соловьева будет сформировано необходимое общественное осуждение, будет дана достойная правовая оценка действиям этого лица", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!