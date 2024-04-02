Постпред США о возможности обсуждений по Южному Кавказу на встрече НАТО

БАКУ /Trend/ - Формально вопрос Южного Кавказа не входит в повестку предстоящей министерской встречи НАТО.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала в ходе онлайн-брифинга

постоянный представитель США при НАТО, посол Джулианна Смит.

«Что касается того, будет ли вопрос Южного Кавказа обсуждаться на полях министерской встречи НАТО, я не думаю, что это будет формальной частью повестки дня, но посмотрим всплывет ли этот вопрос на полях наших дискуссий в ближайшие два дня», - сказала она.

Смит отметила, что существует целый ряд тем, которые НАТО обсуждает со своими партнерами по всему миру.

«Наши друзья на Кавказе ценят партнерство с Североатлантическим союзом. Я не сомневаюсь, что союзники по НАТО также ценят эти партнерские отношения», - добавила она.

Отметим, что министры иностранных дел стран НАТО проведут двухдневное совещание 3-4 апреля в штаб-квартире организации в Брюсселе. Эта встреча состоится 75 лет спустя после основания блока 4 апреля 1949 года в Вашингтоне.

Совещание пройдет под председательством генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.