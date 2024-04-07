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Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией об упрощении таможенных транзитных операций

Политика Материалы 7 апреля 2024 15:25 (UTC +04:00)
Эрдоган утвердил соглашение между Азербайджаном, Турцией и Грузией об упрощении таможенных транзитных операций

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил соглашение между Турцией, Азербайджаном и Грузией «О предварительном обмене данными для облегчения таможенных транзитных операций в рамках проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», передает Trend.

Соглашение между правительствами трех стран было подписано 18 августа 2022 года в Баку.

Договор направлен на упрощение таможенных процедур в отношении товаров, перевозимых транзитом по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, которая проходит по территории всех трех государств.

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