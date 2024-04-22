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Гейдар Алиев сыграл особую, огромную роль в истории Байкало-Амурской магистрали - Владимир Путин

Политика Материалы 22 апреля 2024 21:11 (UTC +04:00)
Гейдар Алиев сыграл особую, огромную роль в истории Байкало-Амурской магистрали - Владимир Путин

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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МОСКВА /Trend/ - Гейдар Алиев сыграл особую, огромную роль в истории Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин на совместной встрече в Москве с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летнего юбилея Байкало-Амурской магистрали.

«Искренне рад поздравить с полувековым юбилеем начала строительства БАМа Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его отец, всем строителям БАМ это хорошо известно, Гейдар Алиевич сыграл особую, огромную роль в истории БАМ. В качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиевич курировал строительство Байкало-Амурской магистрали. Сделал все возможное, чтобы этот сложнейший проект состоялся», - отметил Президент России.

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