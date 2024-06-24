Франция втягивает Армению в новую авантюру, поставляя оружие и боеприпасы - Мехмет Юдже

БАКУ /Trend/ - С победой Азербайджана во Второй Карабахской войне в 2020 году в регионе сложилась новая ситуация. Восстановивший территориальную целостность Азербайджан, с одной стороны, старается установить устойчивый мир с Арменией, а с другой - прилагает большие усилия для региональной стабильности. В этом контексте Азербайджан проводит диверсифицированную внешнюю политику, которая привела к ряду важных результатов в стране.

Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

"Однако Армения не предприняла таких же шагов. Вместо того, чтобы выполнять свои обязательства, она предпочла следовать новым авантюрам, выдвигая новые претензии и поддерживая Запад, особенно Францию. В определении отношений между Азербайджаном и Арменией важна не только воля обеих сторон, но и влияние внешних сил на Армению. Здесь Франция, в частности, проводит политику дестабилизации в регионе, используя свое влияние на Армению для проникновения на Южный Кавказ. Франция, поставляя оружие и боеприпасы, втягивает Армению в новую авантюру. Франция при поддержке армянской диаспоры, используя слабое политическое влияние в стране, втягивает Армению в войну против Азербайджана.

Азербайджан, как всегда, проводит политику, направленную на мирное решение проблемы. Однако проводимая Арменией политика становится невыносимой. Как и в случае с 44-дневной Отечественной войной, решение Азербайджаном самой проблемы рассматривается как важный вариант. Новая реальность в регионе показывает, что Азербайджан обладает такой силой. В этом случае Турция, в соответствии с положениями о союзничестве, содержащимися в Шушинской декларации, будет всячески поддерживать братскую страну, как и всегда. Если в результате появится такой вариант, больше всего пострадает Армения", - отметил он.

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