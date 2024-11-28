Призываем Польшу не предпринимать шагов, обостряющих ситуацию на Южном Кавказе - Община

БАКУ /Trend/ - Община Западного Азербайджана распространила заявление.

Как сообщает Trend, в заявлении говорится:

"Община Западного Азербайджана выражает глубокую обеспокоенность визитом Президента Польши на условную границу между Азербайджаном и Арменией.

Мы неоднократно подчеркивали, что большая часть территорий, патрулируемых миссией Европейского Союза в Армении, является краем исторического проживания западных азербайджанцев, откуда они неоднократно депортировались и которые были разрушены и опустошены. К сожалению, наши обращения к Европейскому Союзу в связи с этим остаются без ответа.

Напоминаем Президенту Польши, который сказал: "Мы хотели бы, чтобы армяне мирно жили на своей земле в рамках четко определенных границ", что мы не были свидетелями подобных заявлений Польши в отношении Азербайджана, когда азербайджанские территории находились под оккупацией.

Что касается заявления Президента Польши о том, что его страна "может быть более активно вовлечена в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией", сообщаем, что у официальной Варшавы и самой достаточно проблем с соседями, и было бы логичнее, если бы Польша занималась решением собственных проблем.

Мы призываем Польшу не предпринимать шагов, обостряющих ситуацию на Южном Кавказе. А Армения должна понять, что невозможно добиться мира на Южном Кавказе с помощью дешевых шоу типа "бинокльной дипломатии" и глядя на авантюристов вроде Луиса Окампо, Греты Тунберг как на "новых спасителей".

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