Обсуждены проекты между Фондом Гейдара Алиева и Саудовской Аравией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в Эр-Рияде с руководителем Центра спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Салмана Саудовской Аравии Абдаллой ар-Рабиа.

Как сообщает Trend, на встрече был подчеркнут высокий уровень отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, а также отмечена важность развития сотрудничества во всех сферах.

Состоялись обсуждения в направлении развития сотрудничества между Центром имени Короля Салмана и Фондом Гейдара Алиева, а также будущих совместных проектов.

В то же время, Абдалла ар-Рабиа просил передать Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву приветствия Хранителя Двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Саудовской Аравии, председателя Совета министров Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.