Состоялась встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Гвинеи-Бисау (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Карлосом Пинто Перейрой в рамках его визита в Азербайджан.

Как передает в понедельник Trend, информацию об этом распространило министерство иностранных дел Азербайджана.

"Встреча между министрами Джейхуном Байрамовым и Карлосом Пинто Перейрой продолжилась в расширенном составе с участием делегаций с обеих сторон.

В ходе встречи в расщиренном составе были обсуждены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей-Бисау, возможности сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, туристической, энергетической и других сферах.

Джейхун Байрамов рассказал о важной роли взаимных контактов между двумя странами, в том числе визитов на высшем и высоком уровнях в развитии сотрудничества, отметил значение в этом направлении, встречи и обсуждение вопросов сотрудничества между главами государств во время президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, организованной Азербайджаном.

Была отмечена важность приведения в действие механизма политических консультаций с точки зрения обсуждения перспектив развития отношений между двумя странами. Подчеркнута необходимость использования стипендиальных программ и возможностей в области расширения экономико-торговых связей, разработки природных ресурсов, обмена опытом в области предоставления государственных услуг, а также сотрудничества в организации образования и обучения.

В частности, было отмечено, что мы готовы к сотрудничеству по внедрению модели "ASAN xidmət" в сфере государственных услуг, предоставляемых гражданам.

Былдо доведено до внимания, что Азербайджан придает особое значение дальнейшему развитию связей со странами Африканского континента, в том числе с Гвинеей-Бисау. В этом направлении, в частности, следует обратить внимание на важность резолюции "Обеспечение равного, разумного, своевременного и всеобщего доступа к вакцинам против COVID-19", принятой по нашей инициативе во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, а также двух заявленных призывов к поддержке Африки и развивающихся малых островных государств в постпандемический период.

Отмечена важность дальнейшего продолжения совместной деятельности по продвижению наших общих интересов в рамках многосторонних платформ, в частности ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Джейхун Байрамов также проинформировал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, об усилиях по борьбе с минной угрозой, а также повестке нормализации отношений и мира между Азербайджаном и Арменией.

Затем Джейхун Байрамов и Карлос Пинто Перейра подписали меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между Азербайджанской Республикой и Республикой Гвинея-Бисау.

В заключение министры выступили с заявлением на пресс-конференции, организованной по итогам встречи",- говорится в информации МИД Азербайджана.

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